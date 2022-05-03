Компанию сестры Назарбаева заподозрили в контрабанде на сумму 45,5 миллиона рублей

Генеральная прокуратура Казахстана обнаружила незадекларированные товары на 287 миллионов тенге (45,5 миллиона рублей) при досмотре груза компании Group Of The Companies Tda, которая принадлежит сестре первого президента республики Нурсултана Назарбаева Анипе Назарбаевой. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Директор компании взят под стражу. Каков характер груза, который пытались провести в обход декларирования, не сообщается. Учредителем компании, помимо сестры Назарбаева, в госреестре также назван Али Клышпаев.

Ранее ведомство сообщало, что проверки в таможенной сфере выявили сотни случаев уклонения от уплаты таможенных пошлин и недостоверного декларирования товаров. Только на приграничных с Китаем постах удалось раскрыть 367 таких случаев.

Общий ущерб, причиненный республике, оценивается в 165 миллиардов тенге. За последние два года уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов подделали счета-фактуры на 221 миллиард тенге. По всем выявленным фактам проводятся досудебные расследования.

После массовых протестов, охвативших Казахстан в начале года в связи с повышением цен на бензин, влияние первого президента страны заметно сократилось. Родственники и приближенные Назарбаева стали лишаться должностей в государственных структурах.

Ранее во вторник, 3 мая, Антикоррупционная служба страны сообщила об увольнении Ербола Назарбаева, племянника Нурсултана Назарбаева. Поводом для такого решения назван видеоролик, где полицейские останавливают машину с затонированными стеклами, в которой находится мужчина, похожий на Ербола Назарбаева. В ведомстве сообщили, что приказ об увольнении подписан еще 14 апреля.