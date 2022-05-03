Украинский дипломат заявил о бессмысленности переговоров Москвы и Киева

Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что время для переговоров Киева и Москвы прошло

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что время переговоров Москвы и Киева прошло. Это заявление он сделал в интервью каналу ITV, отвечая на вопрос о вариантах мирного урегулирования, передает ТАСС.

По его словам, стороны уже прошли тот этап, на котором переговоры могли привести к мирному урегулированию. Пристайко считает, что после событий в Буче «многие украинцы не могут даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми».

Дипломат добавил, что общество на Украине сейчас требует победы или как минимум заметных военных успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ). И хотя сам он признает, что не понимает как можно этого добиться, тем не менее посол считает, что ВСУ имеют шанс остановить российскую армию на востоке страны, что может стать поводом для начала нового этапа переговоров.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться в «ближайшие дни» в Турции.