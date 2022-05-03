В Совфеде назвали условие введения ОСАГО для электросамокатов

Совфед: ввести ОСАГО для электросамокатов можно после признания их транспортным средством

Введение обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев скутеров и электросамокатов возможно только после признания средств индивидуальной мобильности (СИМ) транспортным средством. Такое условие назвал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, передает ТАСС.

«Для того, чтобы реализовать данное предложение, необходимо будет законодательно утвердить все требования к владельцам средств так называемой индивидуальной мобильности», — заключил представитель Совфеда. Он уточнил, что помимо признания СИМ транспортным средством необходимо определить ограничения по скорости движения и установить для них минимальный возраст управления.

Васильев призвал действовать аккуратно и предупредил, что новые обязательства могут стать обременением для граждан в сложной экономической ситуации. «С другой стороны, всем понятно, что нужно регламентировать действия самокатчиков тем или иным способом. Уверен, что к обсуждению этой темы мы еще вернемся», — резюмировал он.

Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении ОСАГО для владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе скутеров и электросамокатов. В комитете сочли, что такие средства представляют опасность как для пешеходов, так и для владельцев.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что эта идея хорошая, но на сегодняшний день нереализуемая.