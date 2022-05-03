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Назван улучшающий работу печени продукт

Диетолог Дианова посоветовала употреблять творог для улучшения работы печени

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik назвала продукт, который поможет улучшить работоспособность и состояние печени. По ее словам, для этого достаточно ежедневно употреблять хотя бы 50 граммов творога.

«Творог имеет в составе одно из лучших сочетаний веществ. В том числе там есть метионин. Эта аминокислота очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени. Я бы сказала, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени. Языком научным можно сказать, что творог улучшает метаболизм клеток печени», — заявила специалист.

Она отметила, что человеку стоит каждый день есть хотя бы 50 граммов продукта. При этом она подчеркнула, что творог подходит для приема пищи в любое время суток, посоветовав употреблять 50 граммов, если есть его за завтраком, и до 100 граммов в обед или ужин.

Ранее врач-нарколог Анатолий Власов назвал вредные для сочетания с алкоголем продукты. По его словам, спиртные напитки опасно употреблять с соленьями и острыми блюдами.

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Марина Совина
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