Роднина заявила, что отстраненные российские футбольные клубы не опозорятся в еврокубках

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина нашла плюсы в отстранении российских футбольных клубов от еврокубков в сезоне-2022/2023. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Из-за исключения российских клубов наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках. В СССР смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что не следит за футболом, однако посчитала, что россияне неконкурентоспособны в этом виде спорта.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.

В следующем сезоне Россию на европейском уровне должны были представить пять клубов. «Зенит» должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ), серебряный призер Российской премьер-лиги (РПЛ), — в матчах квалификации ЛЧ. Обладатель Кубка России должен был выступить в Лиге Европы, а команды, занявшие третье и четвертое места РПЛ, — в квалификации Лиги конференций.