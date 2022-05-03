Психологи изучили влияние мыслей о суициде на уровень стресса

Психологи заявили, что мысли о суициде снижают уровень стресса

Мысли о суициде влияют на уровень стресса и снижают его. К такому выводу пришли психологи Вашингтонского университета, их исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты изучили 38 исследований о причинах самоповреждения и появления суицидальных мыслей, а также об их последствиях. Установлено, что такому поведению предшествовал высокий уровень стресса, который снижался после размышлений о смерти.

Ученые указали, что такой способ нельзя назвать решением проблемы, однако с его помощью можно найти другие методы снижения стресса, помимо самоповреждений и мыслей о самоубийстве.

«Хорошая новость заключается в том, что у нас есть эффективные способы поведенческого вмешательства, такие как когнитивно-поведенческая терапия и диалектическая поведенческая терапия, с помощью которых можно научиться управлять сильными эмоциями и заменить мысли и поведение, направленные на самоповреждение. Рост доступности таких методов может снизить распространенность подобного поведения», — заявил ведущий исследователь, аспирант клинической психологии Вашингтонского университета Кевин Куэн.

При этом, несмотря на то, что стресс связан с самоповреждением, нашлись лишь малые доказательства того, что с его помощью можно предсказать когда человек нанесет себе вред. Специалисты предлагают сосредоточить последующие исследования на расширении возраста, гендера, расы и этнической принадлежности участников, так как в использованных ими материалах участниками в основном были молодые белые женщины.

Ранее психолог Роберт Энрайт рассказал, что ненавидеть себя может быть полезно, так как таким образом человек искореняет в себе негативные черты и может улучшить поведение. Он пояснил, что ненависть к себе положительно влияет на формирование моральных установок и характера человека, так как после самоосуждения следует раскаяние. Отсутствие угрызений совести, в свою очередь, является проблемой на пути совершенствования себя.