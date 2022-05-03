Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психологи изучили влияние мыслей о суициде на уровень стресса

Психологи заявили, что мысли о суициде снижают уровень стресса

Фото: pixabay

Мысли о суициде влияют на уровень стресса и снижают его. К такому выводу пришли психологи Вашингтонского университета, их исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты изучили 38 исследований о причинах самоповреждения и появления суицидальных мыслей, а также об их последствиях. Установлено, что такому поведению предшествовал высокий уровень стресса, который снижался после размышлений о смерти.

Ученые указали, что такой способ нельзя назвать решением проблемы, однако с его помощью можно найти другие методы снижения стресса, помимо самоповреждений и мыслей о самоубийстве.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

«Хорошая новость заключается в том, что у нас есть эффективные способы поведенческого вмешательства, такие как когнитивно-поведенческая терапия и диалектическая поведенческая терапия, с помощью которых можно научиться управлять сильными эмоциями и заменить мысли и поведение, направленные на самоповреждение. Рост доступности таких методов может снизить распространенность подобного поведения», — заявил ведущий исследователь, аспирант клинической психологии Вашингтонского университета Кевин Куэн.

При этом, несмотря на то, что стресс связан с самоповреждением, нашлись лишь малые доказательства того, что с его помощью можно предсказать когда человек нанесет себе вред. Специалисты предлагают сосредоточить последующие исследования на расширении возраста, гендера, расы и этнической принадлежности участников, так как в использованных ими материалах участниками в основном были молодые белые женщины.

Ранее психолог Роберт Энрайт рассказал, что ненавидеть себя может быть полезно, так как таким образом человек искореняет в себе негативные черты и может улучшить поведение. Он пояснил, что ненависть к себе положительно влияет на формирование моральных установок и характера человека, так как после самоосуждения следует раскаяние. Отсутствие угрызений совести, в свою очередь, является проблемой на пути совершенствования себя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей ИстоминМайя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о контрсанкциях
В Госдуме уточнили информацию о переходе к четырехдневной рабочей неделе
Жестоко избивший кота мужчина объяснил свои действия самозащитой
Российские торговые сети попросили Казахстан о помощи
В Германии призвали Украину извиниться перед Штайнмайером ради визита Шольца
Появились подробности убийства 26-летнего российского хоккеиста
Шольц заявил о готовности Германии отказаться от российского угля
В Совфеде назвали условие введения ОСАГО для электросамокатов
Экс-депутат Рады заявил о желании Зеленского «стереть Херсон с лица земли»
Германия поставит Украине тяжелые артиллерийские орудия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.