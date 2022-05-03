Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Финский железнодорожный оператор решил продать свои активы в России

Финский железнодорожный оператор VR Group объявил о продаже своих активов в России

Фото: VR Tanspoint

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group решил продать свои активы в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

VR Group ведет переговоры о продаже или ликвидации своих компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS, 50 процентов принадлежит ПАО «ТрансКонтейнер»), Freight One Scandinavia (FOS, 50 процентов принадлежит ПАО «Первая грузовая компания») и российской дочерней компании Finnlog, специализирующейся на аренде вагонов и перевозке древесины между Финляндией и Россией.

Как заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола, по оценке компании, к концу лета трафик сократится примерно на треть. Он добавил, что все российские грузоперевозки, обслуживаемые оператором, прекратятся не позднее чем до конца года.

6 апреля финская транспортная компания VR Transpoint решила окончательно прекратить грузовое сообщение с Россией и прием поездов из страны. Впервые о прекращении грузоперевозок с Россией организация объявила 27 марта, объяснив это санкциями со стороны Великобритании в отношении РЖД. Впоследствии Лондон объяснил, что ограничения не касаются соглашений с VR, после чего компания объявила о возобновлении работы на российском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России
В Германии оценили влияние остановки поставок российского газа в Польшу
В Приднестровье заявили о запущенном с Украины дроне со взрывчаткой
Подросток сел за руль и перевернулся на трассе в Подмосковье
Ближайший союзник России в Европе заявил о готовности покупать газ в Греции
Путин заявил о готовности продолжать диалог с Украиной
Менеджер Яна объяснил отсутствие флага России у спортсмена перед боем в UFC
Финский железнодорожный оператор решил продать свои активы в России
Путин пожаловался Макрону на игнорирование ЕС преступлений украинских силовиков
Путин рассказал Макрону о ситуации на «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.