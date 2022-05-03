Финский железнодорожный оператор решил продать свои активы в России

Финский железнодорожный оператор VR Group объявил о продаже своих активов в России

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group решил продать свои активы в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

VR Group ведет переговоры о продаже или ликвидации своих компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS, 50 процентов принадлежит ПАО «ТрансКонтейнер»), Freight One Scandinavia (FOS, 50 процентов принадлежит ПАО «Первая грузовая компания») и российской дочерней компании Finnlog, специализирующейся на аренде вагонов и перевозке древесины между Финляндией и Россией.

Как заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола, по оценке компании, к концу лета трафик сократится примерно на треть. Он добавил, что все российские грузоперевозки, обслуживаемые оператором, прекратятся не позднее чем до конца года.

6 апреля финская транспортная компания VR Transpoint решила окончательно прекратить грузовое сообщение с Россией и прием поездов из страны. Впервые о прекращении грузоперевозок с Россией организация объявила 27 марта, объяснив это санкциями со стороны Великобритании в отношении РЖД. Впоследствии Лондон объяснил, что ограничения не касаются соглашений с VR, после чего компания объявила о возобновлении работы на российском направлении.