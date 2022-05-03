Суд удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты российского сенатора

Суд Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты сенатора Керимова

Суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты, которая, предположительно, принадлежит российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокуратуры Фиджи.

Как уточняется, речь идет о судне под названием Amadea, которое было арестовано в апреле.

«Высокий суд Сувы сегодня в 15:00 (6:00 по московскому времени) вынес постановление о конфискации суперъяхты Amadea после ходатайства генерального прокурора в прошлом месяце зарегистрировать ордер США о конфискации яхты», — заявили в генпрокуратуре.

В апреле стало известно, что власти Фиджи задержали яхту Amadea, поскольку она вошла в исключительную экономическую зону республики без соответствующего разрешения. Позже правоохранители установили, что судно принадлежит Керимову.

Тогда же помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решил в будущем не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы, в том числе дорогостоящие яхты.