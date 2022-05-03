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Названа замена отстраненному «Зениту» на групповом этапе Лиги чемпионов

Вместо «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сыграет чемпион Шотландии

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал клуб, который заменит петербургский «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается на сайте организации.

Из-за новых санкций со стороны УЕФА «Зенит», ставший чемпионом России и получивший прямую путевку в ЛЧ, был отстранен от участия в турнире. Вместо него на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет чемпион Шотландии. За победу в национальном первенстве ведут борьбу «Селтик», на счету которого 82 очка, и отстающий на шесть очков «Рейнджерс».

2 мая УЕФА объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.

В следующем сезоне Россию на европейском уровне должны были представить пять клубов. «Зенит» должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, серебряный призер Российской премьер-лиги (РПЛ), — в матчах квалификации ЛЧ. Обладатель Кубка России должен был выступить в Лиге Европы, а команды, занявшие третье и четвертое места РПЛ, — в квалификации Лиги конференций.

Анастасия Борисова
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