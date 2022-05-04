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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в популярную у россиян страну

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Индию с 5 мая

Фото: Robert Aardenburg / Unsplash

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Индию с 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

«С 5 мая мы возобновляем регулярные рейсы между Москвой и Дели», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что регулярные полеты в популярную у россиян страну будут осуществляться два раза в неделю.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Турцию с 6 мая. Полеты в Анталью и Стамбул будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. С 13 мая авиаперевозчик также запланировал запуск регулярных рейсов на Мальдивские острова.

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Валентина Процкова
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