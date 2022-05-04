В МИД рассказали про израильских наемников в рядах полка «Азов»

Захарова заявила, что на Украине совместно с боевиками «Азова» воюют израильские наемники

В рядах полка «Азов» совместно с украинскими боевиками воюют израильские наемники, в распоряжении России есть подтверждающие видеоматериалы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники», — рассказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова возмутилась реакцией Запада на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о евреях-антисемитах. По ее мнению, западные страны отвлекают внимание на то, что проблемой не является, вместо того чтобы сосредоточиться на проблеме процветания нацизма на Украине.

Во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, хотя допустил, что может ошибаться. Также он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.