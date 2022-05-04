Захарова возмутилась «требованиям» доказать позицию России по Холокосту

Мария Захарова возмутилась реакцией Запада на слова Лаврова о евреях-антисемитах

Вместо того, чтобы сосредоточиться на проблеме процветания нацизма на Украине, страны Запада отвлекают внимание на то, что проблемой не является. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

Она возмутилась тем, что международное сообщество как будто предъявляет Москве «требование» доказать свою позицию по теме Холокоста. «Это что, требует каких-то доказательств?» — подчеркнула дипломат, добавив, что сейчас следует сосредоточиться на «попытке переписать историю».

«Я считаю, что нельзя уводить взгляд, фокусируясь на громких заявлениях, от сути проблемы. Это несправедливо. Потому что невозможно игнорировать и предавать забвению память о миллионах людей, которые пали жертвами нацистов и которые пали жертвами, защищая и спасая людей от нацизма», — добавила она. Так Захарова прокомментировала реакцию МИД Израиля на слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях-антисемитах.

Во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, хотя допустил, что может ошибаться. Также он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.

В ответ на слова Лаврова министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от Москвы. Лапид утверждает, что Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста. Российский МИД назвал это заявление «антиисторическим» и обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» на Украине.