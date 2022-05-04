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Найдена вышедшая к украинским военным со Знаменем Победы бабушка

Вышедшая со Знаменем Победы к украинским военным бабушка найдена под Харьковом

Фото: Telegram-канал «Тройка»

Бабушку, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы и отказалась обменять его на продукты, нашли под Харьковом — там она проживает с супругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

Женщину зовут Анна, она с супругом живет в 12 километрах от границы с Россией — в Двуреченском районе Харьковской области. Судя по опубликованному видео, дом женщины находится в плохом состоянии — в окнах нет стекол. На дороге рядом с жилищем стоят противотанковые ежи.

На предложение эвакуироваться в Харьков женщина ответила отказом.

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В начале апреля в интернете появилось видео, на котором старушка, держащая в руках Знамя Победы, вышла навстречу к украинским военным, приняв их за российских солдат. Выслушав благодарности от пожилой женщины за освобождение от Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы вырвали из ее рук флаг и стали его топтать. Старушка, в свою очередь, отказалась принимать от украинцев пакет с едой.

История бабушки вызвала резонанс в ООН, утверждает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, бабушка «совершила подвиг», так как с ней могло случиться «все что угодно».

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Алевтина Запольская
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