Полянский рассказал о резонансе в ООН после истории бабушки со Знаменем Победы

Дипломат Полянский заявил, что история бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о резонансе, который в организации вызвала история украинской бабушки со Знаменем Победы. Его слова в эфире телеканала «Соловьев LIVE» передает ТАСС.

«Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка», — сказал дипломат. По его словам, в ответ на это он рассказывал произошедшую историю и присылал видео. «Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс», — заявил Полянский.

Сам зампостпреда признался, что не мог не поделиться этой историей. По его мнению, бабушка «совершила подвиг», так как с ней могло случиться «все что угодно». «Она вышла со знаменем, она не стала хитрить, юлить, она могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. Но она не стала, она продолжила продвигать то, во что она верит, она действительно дала оценку, она не взяла продукты, она попросила вернуть знамя», — обратил внимание он. Полянский добавил, что продолжит делиться такими историями в ООН.