Россияне стали экономить на ресторанах

«Ъ» сообщил о перетоке посетителей кафе и ресторанов в фастфуд

Кризис вынудил российских потребителей сокращать расходы — в частности, россияне начали экономить на ресторанах и чаще есть фастфуд. Оборот расположенных в торговых центрах кафе и ресторанов в марте-апреле сократился на 3 процента год к году, в то время как в ресторанах быстрого питания показатель подскочил на 16 процентов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies. Увеличению спроса на фастфуд также посодействовало закрытие точек McDonald’s.

По данным аналитиков, у кафе и ресторанов стало на 10 процентов меньше заказов при увеличении среднего чека на 8 процентов, а у точек быстрого питания — на 4 процента больше, хотя средний чек вырос на 11 процентов. В компании Malltech подтверждают тенденцию — по ее информации, оборот операторов фастфуда в ТЦ только за март увеличился на 6 процентов, а кафе и ресторанов — снизился на 3 процента.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица рассказала, что дополнительным стимулом перетока посетителей кафе и ресторанов в фастфуд стала приостановка работы международных ритейлеров. «Закрылись магазины, ориентированные на средний класс, мотивация посещать объекты снизилась», — заявила эксперт. По словам коммерческого директора R4S Group Ирины Буренко, выручка KFC в московском ТЦ «Заря» в апреле выросла на 72 процента год к году, а у Cofix и вовсе удвоилась. Pizza Hut в центре «Март» в апреле заработал на 10 процентов больше, Phobo — на 25 процентов, «Теремок» — на 58 процентов.

В конце апреля стало известно, что прибыль сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» упала — в первую очередь к этому привело закрытие точек в России и на Украине. Согласно финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года, прибыль американской сети фастфуда упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Она снизилась с 1,54 миллиарда долларов до 1,1 миллиарда.

