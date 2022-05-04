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Организатора «Бессмертного полка» выслали из Эстонии

Полиция Эстонии сообщила о высылке из страны организатора «Бессмертного полка» Есакова

Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости

Власти Эстонии в преддверии 9 мая выслали одного из организаторов акции «Бессмертный полк» в стране Алексея Есакова. Об этом сообщает пресс-служба Полиции безопасности Эстонии (КаПо) в Twitter.

«Сегодня Эстония выслала гражданина России и многолетнего провокатора Алексея Есакова», — говорится в сообщении. Как считают в КаПо, координатор историко-патриотического общественного движения якобы на протяжении долгих лет разжигал национальную ненависть.

Как сообщило посольство России в Эстонии, акция «Бессмертный полк» в республике пройдет в онлайн-формате.

20 апреля полиция Эстонии сообщила, что в республике вводится временный запрет на публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР и советской военной формы. Позднее эстонский парламент принял закон, запрещающий демонстрацию символики, связанной с военной агрессией. За нарушение новой нормы законодательства гражданам грозят штрафы или арест.

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Марина Совина
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