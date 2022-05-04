Подсчитаны потери ExxonMobil после выхода из «Сахалина-1»

ExxonMobil: после выхода из «Сахалина-1» запасы компании сократятся на 150 млн баррелей

В ExxonMobil подсчитали потери после выхода компании из проекта «Сахалин-1». По оценкам, указанным в финансовом отчете за первый квартал, отмечается, что объем доказанных запасов сократится на 150 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выход компании из проекта приведет к тому, что объем в 150 миллионов баррелей нефтяного эквивалента перестанет учитываться в доказанных запасах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такой объем представляет менее одного процента от всех доказанных запасов в 18,5 миллиарда баррелей по состоянию на конец 2021 года.

В конце апреля Exxon Neftegas сократил добычу на проекте «Сахалин-1» почти на 11 процентов — до 25,3 тысячи тонн в сутки. 26 апреля добыча сократилась почти на 10 процентов, а 27 апреля Exxon Neftegas объявил режим форс-мажора.

Кроме того, в компании назвали дату полного ухода из России — 24 июня. ExxonMobil планирует закрыть остальной бизнес в стране, что коснется и продажи смазочных материалов под брендом Mobil.