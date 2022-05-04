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Фетисов обратился к раскритиковавшему Россию после отъезда шведскому хоккеисту

Вячеслав Фетисов словами «скатертью дорожка» обратился к шведскому хоккеисту Валльмарку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обратился к раскритиковавшему Россию после отъезда из страны шведскому хоккеисту Лукасу Валльмарку. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас в России говорят так: скатертью дорожка!» — заявил Фетисов. Он подчеркнул, что больше ему нечего сказать по этой теме.

Валльмарк расторг контракт с московским ЦСКА в начале марта. В интервью SVT он заявил, что больше никогда не вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). По словам спортсмена, компенсация клубу за расторжение контракта стала для него «финансовой пощечиной».

В составе ЦСКА Валльмарк провел 31 матч и набрал 19 (8+11) баллов. После отъезда шведа армейцы выиграли Кубок Гагарина, одержав победу в финальной серии над магнитогорским «Металлургом».

Андрей Стрельцов
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