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В Госдуме оценили призыв Шахназарова отправлять «противников Z» в концлагеря

Депутат ГД Драпеко назвала остроумным грозившего «противникам Z» концлагерями Шахназарова
Елена Драпеко

Елена Драпеко. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Пригрозивший противникам «противникам буквы Z» концлагерями, стерилизацией и перевоспитанием режиссер Карен Шахназаров — остроумный человек. С таким заявлением выступила депутат Государственной думы Елена Драпеко, первый замглавы комитета по культуре. Ее слова приводит РИА Новости.

Само заявление Шахназарова депутат не прокомментировала. Также она призвала не фокусироваться на буквах.

«Дело не в буквах, дело в том, что мы правы и поэтому мы победим», — призвала депутат.

Заявление Карена Шахназарова прозвучало в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Режиссер заявил, что щадить противников «буквы Z» не станут.

«Нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже. В случае чего: концлагеря, перевоспитание, стерилизация», — заявил режиссер.

Латинские буквы Z и V являются символами спецоперации России на Украине. Минобороны объясняло, что буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». В КПРФ считают, что Z означает «Зюганов», а V — «Путин».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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