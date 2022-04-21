В КПРФ расшифровали буквы Z и V как «Зюганов» и «Путин»

Депутат КПРФ Прусакова заявила, что символы Z и V означают «Зюганов» и «Путин»

Символ Z, часто встречающийся на броне российской техники, проводящей спецоперацию на Украине, означает «Зюганов», а символ V — «Путин». Так латинские буквы расшифровала депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова, сообщает в своем Telegram-канале URA.RU со ссылкой на эфир «Радио КП».

«У нас было внесено обращение фракции КПРФ [к президенту о признании ДНР и ЛНР], которое было поддержано. Поэтому Z — это первая буква фамилии председателя нашей партии Геннадия Зюганова. Если хотите, название этой спецоперации. А V — человека, который также имеет к этому отношение. Я имею в виду Владимира Владимировича», — пояснила ход своих мыслей Прусакова.

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что литеры Z были нанесены на пасхальные куличи, продававшиеся в Курганской области. В Русской православной церкви (РПЦ) такое решение не оценили. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзде заявил, что такие куличи освящать в храмах не будут.

До этого букву Z нанесли на купол храма XIX века постройки в Свердловской области. Местные активисты подчеркнули, что установили букву на время, чтобы поддержать спецоперацию. В местном управлении РПЦ открестились от этого решения, заявив, что оно с церковными властями никак не согласовывалось.

Минобороны объясняло, что латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».