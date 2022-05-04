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Премьер-министр Японии отреагировал на запрет на въезд в Россию

Премьер-министр Японии Кисида назвал запрет на въезд в Россию неприемлемым
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Peerapon Boonyakiat / globallookpress.com

Запрет на въезд в страну для 63 японских граждан является неприемлемым и приведет к ухудшению отношений Москвы и Токио. Так на решение российских властей отреагировал премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает ТАСС

Кисида заявил, что ответственность за резкое ухудшение японско-российских отношений «всецело лежит на российской стороне», и назвал это решение «совершенно неприемлемым».

Также он коснулся темы введения нового пакета ограничительных мер в отношении России. По его словам, новые соответствующие решения будут приниматься исходя из национальных интересов Японии и по согласованию с мировым сообществом и странами Большой семерки (G7).

Ранее стало известно, что российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Есимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки. Всего в список попали 63 гражданина Японии.

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Дмитрий Сотак
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