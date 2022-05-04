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Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео

ВВС США уничтожили корабль-мишень в Мексиканском заливе

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США показала наYouTube видео с уничтожением бомбой GBU-31, оснащенной оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), корабля-мишени в Мексиканском заливе. На ролик обратило внимание издание The Drive.

Боеприпас запускался с истребителя F-15E Strike Eagle. Издание пишет, что таким образом ВВС США провели испытание в рамках программы Quicksink. В публикации отмечается, что GBU-31 JDAM получила всепогодную морскую головку самонаведения, позволяющую «торпедоподобным» образом уничтожать движущиеся корабли.

В октябре 2021 года журналист Дэвид Экс в издании Forbes заявил, что два американских бомбардировщика B-1B Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), чего «может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе».

В апреле того же года на видео, посвященном 72-летию Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), было показано уничтожение «вражеского» корабля-мишени сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) YJ-18.

Иван Потапов
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