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Представитель Киркорова опровергла слухи о его планах покинуть Россию

Представитель Киркорова Успенская опровергла информацию о планах певца уехать из России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Информация о планах российского певца Филиппа Киркорова уехать из страны не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявила его представитель Екатерина Успенская.

«Готовимся к юбилейному туру по России, который стартует уже в июне. Все остальное провокация и сплетни», — рассказала она.

30 апреля Киркоров попросил остановить «охоту на ведьм» в России. По его словам, он все чаще стал обращать внимание на агрессию людей друг к другу. «Ведь этого только и хотят наши западные, так сказать, партнеры — разжечь внутренние распри», — сказал он. По словам певца, когда он видит «клеймение людей, не совсем согласных», ему становится горько. «Вы, охотники на ведьм, лишь только усугубляете внутренний раскол», — заявил певец.

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Марина Совина
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