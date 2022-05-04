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Политики Германии встали на защиту Шольца после оскорблений посла Украины

В немецкой СДП считают, что послу Мельнику следует прекратить конфликт Киева и Берлина

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Представители немецких политических партий встали на защиту канцлера ФРГ Олафа Шольца после того, как посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал его «оскорбленной ливерной колбасой» из-за отказа посетить Киев. Об этом со ссылкой на агентство DPA сообщает РИА Новости.

В частности, зампредседателя Свободной демократической партии (СДП) Вольфганг Кубики напомнил, что Шольц — не колбаса, а глава кабмина страны, и «это нужно уважать».

В свою очередь коллега Кубики по партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что Мельнику следует извиниться перед президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и прекратить конфликт Берлина и Киева, а затем «вежливо пригласить с визитом канцлера».

«Такой тон неуместен. Даже в особых ситуациях дипломатические представители должны вести себя соответствующе в отношении представителей правительства», — заявил представитель крупнейшей оппозиционной силы страны, зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианского-социального союзов Йоханн Вадефуль.

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Ранее глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что правительство ФРГ должно немедленно вызвать на ковер Мельника за оскорбление Шольца. Он также указал на безответственную и недипломатичную риторику посла.

3 мая Шольц сообщил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его коллегу Штайнмайера не дает канцлеру возможности посетить украинскую столицу. По мнению Шольца, нежелание украинского лидера видеть президента Германии — это заметное событие.

Мельник, комментируя отказ главы кабмина, назвал его «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. При этом он подчеркнул, что Зеленский все равно будет рад принять канцлера в Киеве.

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Варвара Кошечкина
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