В МИД России прокомментировали участившиеся запуски ракет КНДР

В МИД России призвали Запад пойти навстречу КНДР после запуска ракет

Время санкционного давления на КНДР прошло, США и страны Запада должны пойти навстречу Пхеньяну. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, пишет РИА Новости.

«Американцы пытались после запуска, как они считают, межконтинентальной баллистической ракеты принять новую резолюцию. Мы с Китаем четко сказали, что сейчас время санкционного давления прошло», — отметил дипломат.

Ильичев призвал западные страны и Вашингтон сделать шаги навстречу Пхеньяну. Он обратил внимание, что Северная Корея, несмотря на обвинения в постоянном совершенствовании вооружений, с 2018 года не испытывала ядерное оружие и ракеты. «И чем ответил мир? Ничем», — пояснил он.

Ранее Мминистерство обороны Японии сообщило , что КНДР провела запуск баллистической ракеты. Высота полета ракеты составила 800 километров, дальность — 500 километров. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это уже 14-е испытание вооружений со стороны КНДР с начала года. Последний раз Пхеньян испытывал новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность ядерного оружия, в апреле.