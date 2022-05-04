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Россияне начали планировать отпуск дома

Спрос на курортный отдых в России среди граждан снизился по сравнению с 2021 годом

Фото: Pixabay

Спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом — из-за падения доходов и ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине россияне начали планировать отпуск дома. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, операторы гостиниц, повышавшие в марте цены на июнь—август, теперь понижают их на 15–45 процентов. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в марте—апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16 процентов выше прошлогоднего, а сейчас — на 4–5 процентов. По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне—августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10–45 процентов ниже, чем в марте. По словам Ромашкина, отели рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетов за границу, однако активность бронирований граждан снизилась примерно на 20 процентов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова оценила повышение стоимости путешествий по популярным у туристов внутрироссийским направлениям. По словам руководителя ведомства, рост цен на отдых в большинстве регионов страны находится в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции.

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Марина Совина
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