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Россиянам раскрыли секреты ухода за ломкими ногтями

Косметолог Мирошниченко назвала лаки с витаминами главной защитой ломких ногтей

Фото: Dagmara Dombrovska / Unsplash

Руководитель сети салонов красоты Вера Мирошниченко раскрыла секреты ухода за ломкими ногтями. В беседе с «Лентой.ру» она порекомендовала россиянам первым делом позаботиться о защите ногтей, которые за зиму становятся истощенными, расслоившимися и с микротрещинами.

Косметолог назвала лаки с витаминами главной защитой ломких и больных ногтей. Без покрытия, по ее словам, они быстро теряют влагу и становятся беззащитными перед агрессивными факторами окружающей среды.

Разработаны целые комплексы для восстановления ногтей, доступные для применения в домашних условиях. Лечебный курс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от степени повреждений и скорости роста новых клеток. Для повседневной защиты можно выбрать покрытие с витаминами или цветной лечебный лак

Вера МирошниченкоКосметолог, руководитель сети салонов красоты

Мирошниченко обратила внимание, что витамины А и F питают ногтевую пластину, предотвращают расслаивание; витамин Е питает, придает блеск и способствует активному росту.

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По словам эксперта, кроме витаминов, указанных на упаковке, продукт не должен содержать таких вредных веществ, как формальдегид. Она призвала отдать предпочтение продукции с маркировкой 7 free, означающей отсутствие в составе средства семи потенциально опасных токсичных веществ.

«Чтобы избежать сухости и появления заусенцев, применяйте специальные масла и желе-кондиционеры, которые можно наносить до полного впитывания. Выбирайте средства с натуральными компонентами и не забывайте о массаже. Это простая и приятная процедура обеспечит приток крови и питательных веществ к основанию ногтей, поможет клеткам пластины полноценно сформироваться», — рассказала косметолог.

Вера Мирошниченко также напомнила, что весной следует активно увлажнять кожу рук. Для этого подходят легкие крема или лосьоны.

Ранее эксперты рассказали, чем опасны для организма длинные ногти. Профессор Джеффри Каплан объяснил опасность длинных ногтей количеством бактерий под ними. Исследователи обнаружили 32 вида бактерий и 28 разновидностей грибков под ногтевой пластиной, объяснил специалист, отметив, что они могут вызвать инфекцию, которая оставит руки обезображенными.

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Вера Владзиевская
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