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Раскрыта опасность длинных ногтей для организма

Профессор Джеффри Каплан объяснил опасность длинных ногтей количеством бактерий под ними

Фото: Unsplash

Профессор биологии Американского университета Джеффри Каплан раскрыл опасность длинных ногтей для организма. Комментарий эксперта приводит издание USA Today.

По словам ученого, под необрезанной ногтевой пластиной скапливается наибольшее количество болезнетворных микробов, независимо от того, естественная она или наращенная. «Чем длиннее ноготь, тем больше площадь поверхности для скопления микроорганизмов. Исследователи обнаружили 32 вида бактерий и 28 разновидностей грибков под ногтевой пластиной», — объяснил специалист, отметив, что они могут вызвать инфекцию, которая оставит руки обезображенными.

Кроме того, по словам профессора, в ходе одного из научных экспериментов выяснилось, что половина испытуемых является носителями метициллинрезистентного золотистого стафилококка. Данный вид бактерий может вызывать тяжелые заболевания, кроме того, он устойчив к лечению антибиотиками. «Находящиеся под ногтевой пластиной патогенные микроорганизмы могут попасть внутрь тела, когда вы грызете ногти, ковыряете в носу или облизываете пальцы», — отметил Каплан.

Собеседник издания также пояснил, что по указанным причинам большинство медицинских работников обязаны носить короткие ногти из-за риска распространения и передачи болезней.

Ранее в апреле врачи английской клиники Aventus, специализирующейся на пересадке волос и дерматологии, раскрыли опасность инструментов для нанесения косметики. Специалисты исследовали под микроскопом 12 кистей для макияжа и обнаружили, что 11 из них оказались грязнее сидений унитаза и были заражены плесенью, грибками и бактериями. При этом медики назвали наиболее опасными средства для нанесения теней и румян. Кроме того, сотрудники клиники протестировали блески для губ, обнаружив на каждом из них 4364 колонии дрожжей и бактерий.

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Алина Гостева
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