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Врачи раскрыли опасность кистей для макияжа

Daily Mail: врачи обнаружили, что кисти для макияжа оказались грязнее сиденья унитаза

Фото: Unsplash

Врачи английской клиники Aventus, специализирующейся на пересадке волос и дерматологии, раскрыли опасность инструментов для нанесения косметики. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Специалисты исследовали под микроскопом 12 кистей для макияжа и обнаружили, что 11 из них оказались грязнее сидений унитаза и были заражены плесенью, грибками и бактериями. При этом медики назвали наиболее опасными средства для нанесения теней и румян. Кроме того, сотрудники клиники протестировали блески для губ, обнаружив на каждом из них 4364 колонии дрожжей и бактерий. Данные проведенного эксперимента они подкрепили соответствующими фотографиями указанных инструментов.

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«Даже после того, как человек впервые воспользуется кистью для макияжа, на ней уже будут образовываться колонии болезнетворных микроорганизмов. При ежедневном применении данные инструменты собирают грязь, жир и омертвевшие клетки кожи. В свою очередь, те служат питательной средой для бактерий, которые могут привести к высыпаниям и раздражениям кожного покрова. Если загрязненная кисть попадет в глаза, это может вызвать инфекции или аллергические реакции, однако этого можно избежать с помощью еженедельной процедуры чистки», — отметил доктор Сухайл Алам.

Кроме того, Алам рассказал, как правильно мыть средства для нанесения макияжа. Так, надо намылить кисть подходящим средством для очищения кожи, тщательно помассировать щетину в ладони, промыть теплой водой, а затем сжать, чтобы удалить излишки влаги.

В феврале доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин раскрыл опасность лаков для ногтей для здоровья. Специалист объяснил, что растворители придают лаку жидкую структуру, и чем они агрессивнее, тем больше страдают ногти и кожа вокруг ногтевого ложа. По словам Мустафина, одним из самых дешевых и распространенных растворителей является толуол.

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Алина Гостева
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