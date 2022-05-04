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Предсказана нехватка жилья на популярном российском курорте

В агенстве AS.Realty предсказали нехватку жилья в Сочи после принятия нового генплана

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

После принятия нового генплана в 2023 году в Сочи может случиться подорожание и нехватка жилых объектов. Такую судьбу рынку недвижимости на популярном российском курорте предсказал руководитель отдела продаж агентства недвижимости AS.Realty Александр Даниелян, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, причиной дефицита станут новые требования к застройке — в городе можно будет возводить только комплексы зданий с полной социальной инфраструктурой. На ценах, в свою очередь, отразится подорожание стройматериалов — по данным Даниеляна, они уже подорожали на 40 процентов.

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«Генплан Сочи влечет дефицит рынка (недвижимости — прим. «Ленты.ру») и гарантированное удорожание на 30 процентов квадрантного метра», — спрогнозировал эксперт. Однако Даниелян отметил, что требование городских властей к комплексной жилой застройке создаст высокий спрос покупателей именно на квартиры, которых станет больше.

Новый генеральный план Сочи разрабатывает Научно-Исследовательский институт перспективного градостроительства. Документ подразумевает программу развития курорта в течение 20 лет. Власти планируют модернизировать дорожную и коммунальную инфраструктуру, создать пляжи и яхтенные марины, а также провести комплексную жилую застройку. Проект генплана должны утвердить осенью 2023 года.

В апреле эксперты заметили резкое сокращение предложения дешевого жилья в Сочи. По данным агентства недвижимости «Городской риэлторский центр», вариантов стоимостью до пяти миллионов рублей стало на 15,58 процента меньше, чем а январе.

Нина Ташевская
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