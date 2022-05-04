Отказ россиян от попавших под санкции банков сочли маловероятным

Экономист Юденков назвал маловероятным отказ россиян от попавших под санкции банков

В России практически отсутствуют небольшие региональные банки, что делает почти невозможным отказ потребителей от услуг подсанкционных крупных организаций, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Еврокомиссия намерена предложить отключить еще два российских банка от международной платежной системы SWIFT. О таком намерении сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. Санкции задумали ввести против Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка. В данных условиях казался бы логичным уход российских пользователей от крупных подсанкционных банков, но, по словам Юденкова, такой возможности им практически не оставили.

«К сожалению, исторически у нас сложилось так, что есть только крупные банки и средние. А мелкие скорее полумертвы, чем полуживы, — заметил Юденков. — Проблема сейчас в том, что мелкие организации оказались на грани выживания и переходить людям просто некуда».

По словам экономиста, региональные власти настаивали на создании собственных организаций, но ЦБ не поддержал эту идею, потому сегодня россияне могут выбирать только между крупными банками и их филиалами.

«Мало того, что благодаря деятельности главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной у нас забрали золотые резервы, так еще и банки она покрошила как капусту. Когда она пришла, их было 1200, сейчас 330», — отметил эксперт.

Но какие-то варианты у российских пользователей все же остаются. Больше надежды Юденков возлагает на сервисы, позволяющие приобретать банковские продукты от разных организаций на одной платформе.

«Надеюсь, они смогут помочь клиентам подобрать продукты, исходя из их пожеланий, среди имеющегося множества. Финансовые маркетплейсы облегчат работу и клиентам, и самим банкам, так что, думаю, будущее наше лежит именно здесь. Кроме того, это позволит сочетать устойчивость крупных банков, эффективность малых и динамику самого бизнеса», — уверен экономист.

Шестой пакет санкций против России, как сообщал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, будет включать в себя новые ограничительные меры для банков, санкции за дезинформацию и ограничение на импорт нефти из России.