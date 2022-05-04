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В России захотели ужесточить наказание за обман пенсионеров

«Известия»: наказание за мошенничество в отношении пенсионеров захотели ужесточить

Фото: Pixabay

В России захотели ужесточить наказание за обман пенсионеров и мошенничество в отношении них. Об этом пишут «Известия».

Группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект, по которому преступления против людей старшего возраста станут отягчающим обстоятельством. Зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева рассказала изданию, что к ней обращается множество пенсионеров, у которых отобрали квартиру или заставили взять кредит для мошенников, при этом зачастую люди преступники «передают» своих жертв друг другу, например, обещая разобраться с обманщиками за плату.

В пояснительной записке к документу указано, что за 2021 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп, составив 27 процентов.

26 апреля суд вынес решение по телефонным мошенникам Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову, обокравшим 96-летнего ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что аферистов привлекли к ответственности по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере») УК РФ. Алимирзаева приговорили к четырем годам лишения свободы, а Конькова — к пяти годам. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно, что после начала спецоперации России на Украине, активность мошенников сильно снизилась. Это связано с тем, что некоторые из них оказались в зоне боевых действий, и им потребовалось время, чтобы перебраться в безопасное место. Несмотря на новые обстоятельства, схема работы всегда примерно одна, рассказал член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Марина Совина
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