Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Укравшим деньги у сидевшего рядом с Путиным ветерана вынесли приговор

Мошенников, обокравших сидевшего на параде с Путиным ветерана, приговорили к колонии

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Измайловский суд Москвы вынес решение по телефонным мошенникам Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову, обокравшим 96-летнего ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом во вторник, 26 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, аферистов привлекли к ответственности по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере») УК РФ. Алимирзаева приговорили к четырем годам лишения свободы, а Конькова — к пяти годам. Уточняется, что они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств
Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею
Планирующим отдых за границей россиянам дали советы по подготовке к поездке
Радио «Свобода» пригрозили новыми штрафами в России
Следствие попросило об аресте двоих фигурантов дела о покушении на Соловьева
Ценам на недвижимость в России предрекли скрытое снижение
Россиянина арестовали за попытку примкнуть к украинским националистам
Власти раскрыли детали нападения стрелка на детсад под Ульяновском
Названа средняя зарплата в России
Укравшим деньги у сидевшего рядом с Путиным ветерана вынесли приговор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.