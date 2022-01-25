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Обманувшие 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны признали свою вину

Мошенники, похитившие 400 тысяч рублей у ветерана войны Василия Пронина, признали вину

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Телефонные мошенники, похитившие 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы, признали свою вину. Об этом во вторник, 25 января, сообщает ТАСС.

В преступлении обвиняются житель подмосковного Реутова Руслан Алимирзаев и житель Липецка Алексей Коньков. В ходе расследования выяснилось, что они причастны еще к нескольким аналогичным преступлениям. Общий ущерб, причиненный мошенниками трем москвичам, превышает миллион рублей.

По данным следствия, в мае 2021 года они в составе организованной группы неоднократно звонили ветерану, представляясь участковым и злоумышленником. Один из мошенников убедил Пронина в том, что полицейским для поимки афериста нужны деньги. Ветеран снял со своего счета сбережения и по указанию обвиняемых выбросил их в окно.

Алимирзаев подобрал пакет с деньгами и скрылся. Он зачислил 360 тысяч рублей на электронный кошелек Конькова, а 80 тысяч рублей присвоил. Обоих злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

30 июня, во время прямой линии, Путин заявил, что люди, которые совершают преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, — подонки. По его словам, рост таких преступлений значителен.

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Елизавета Новикова
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