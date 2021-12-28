Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиян отдадут под суд за обман 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура: завершено следствие по делу о хищении 400 тыс. рублей у ветерана ВОВ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела о мошенническом хищении свыше 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, материалы поступили в прокуратуру Юго-Восточного административного округа для утверждения обвинительного заключения. После этого фигурантов дела отдадут под суд.

В преступлении обвиняются житель подмосковного Реутова Руслан Алимирзаев и житель Липецка Алексей Коньков. По данным следствия, в мае они в составе организованной группы неоднократно звонили ветерану, представляясь участковым и злоумышленником. Один из мошенников убедил Пронина в том, что полицейским для поимки афериста нужны деньги. Ветеран снял со своего счета сбережения и по указанию обвиняемых выбросил их в окно.

Алимирзаев подобрал пакет с деньгами и скрылся. Он зачислил 360 тысяч рублей на электронный кошелек Конькова, а 80 тысяч рублей присвоил себе.

В ходе расследования выяснилось, что они причастны еще к нескольким аналогичным преступлениям. Общий ущерб, причиненный мошенниками трем москвичам, превышает один миллион рублей. Обвиняемые частично его возместили. В настоящее время они арестованы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали международный «Мемориал»
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
Дзюба похвастался бомбардирскими успехами
Представитель России в ЕС назвал европейский рынок газа гиперзависимым от погоды
Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19
Назарбаев встретился с Путиным
Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма
Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина
Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter