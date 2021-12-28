Россиян отдадут под суд за обман 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Завершено расследование уголовного дела о мошенническом хищении свыше 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, материалы поступили в прокуратуру Юго-Восточного административного округа для утверждения обвинительного заключения. После этого фигурантов дела отдадут под суд.

В преступлении обвиняются житель подмосковного Реутова Руслан Алимирзаев и житель Липецка Алексей Коньков. По данным следствия, в мае они в составе организованной группы неоднократно звонили ветерану, представляясь участковым и злоумышленником. Один из мошенников убедил Пронина в том, что полицейским для поимки афериста нужны деньги. Ветеран снял со своего счета сбережения и по указанию обвиняемых выбросил их в окно.

Алимирзаев подобрал пакет с деньгами и скрылся. Он зачислил 360 тысяч рублей на электронный кошелек Конькова, а 80 тысяч рублей присвоил себе.

В ходе расследования выяснилось, что они причастны еще к нескольким аналогичным преступлениям. Общий ущерб, причиненный мошенниками трем москвичам, превышает один миллион рублей. Обвиняемые частично его возместили. В настоящее время они арестованы.