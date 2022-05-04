Минобороны сообщило об ударе авиации по понтонной переправе украинских войск

Минобороны сообщило об ударе авиации по понтонной переправе ВСУ в районе Протопоповки

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковала за ночь 40 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых понтонный мост для переправы войск в районе Протопоповки. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российская авиация поразила четыре склада с боеприпасами и 34 района сосредоточения живой силы и военной техники Украины, добавил представитель ведомства.

По словам Конашенкова, российские самолеты также уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новой Дмитровки и три локатора наведения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Санджейке, Крысине и Вольнянске.

Он также сообщил, что всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 2609 единиц специальной военной автомобильной техники, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, 321 установку реактивных систем залпового огня, 112 вертолетов, 146 самолетов, 2807 бронемашин, 287 ЗРК и 706 беспилотников ВСУ.

Ранее Минобороны предоставило видео нанесения авиаудара экипажем самолета Су-24 по замаскированным укреплениям украинских войск. На кадрах видно сбрасывание бомб с малой высоты по сооружениям ВСУ.