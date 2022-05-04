Сбросившему кота в море мужчине пригрозили тюрьмой на 10 лет

В Греции мужчине, сбросившему в море бездомного кота, грозят 10 лет тюрьмы

В Греции пригрозили тюрьмой и крупным штрафом мужчине, который во время обеда в ресторане сбросил в море бездомного кота. Об этом сообщает Metro.

Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как люди обедают на улице, и в какой-то момент к ним подходят два черно-белых кота. Увидев животных, мужчина берет со стола маленькую рыбку и начинает дразнить одного из котов, потом подманивает его к краю пирса и сталкивает в море. В этот момент сидевшая рядом женщина рассмеялась, а второй кот в ужасе убежал.

Ролик вызвал возмущение у жителей Греции и привлек внимание властей. «Насилие над животными недопустимо», — заявил депутат партии «Новая демократия» Такис Теодорикакос. Мужчину могут признать виновным в жестоком обращении с животными. В этом случае ему грозят тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф величиной до 50 тысяч евро (3,5 миллиона рублей).

Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, вытащили кота из воды и отвезли в ветеринарную клинику. На приеме выяснилось, что кот не получил повреждений и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке получил и принял иск от имени слонихи Хэппи, которая проживает в зоопарке в Бронксе. Отмечается, что это первый случай в истории, когда англоязычный суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека.