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В России оценили роль Шушкевича в развале Советского Союза

Сенатор Цеков заявил, что Шушкевич сыграл значительную роль в развале СССР

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич сыграл значительную роль в развале СССР, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Президенты РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич являются «гробовщиками», то есть разрушителями Советского Союза, отметил сенатор. «Они сыграли крайне неблагоприятную роль. Вместо сохранения единой страны, ее обустройства, переустройства они взяли и разрушили то, что веками создавалось нашими предками. Люди оказались крайне неумными, крайне амбициозными — они больше думали о своем положении, о своей должности в государстве или в части государства, но не думали об интересах стран и народов», — высказался Цеков.

Ранее стало известно, что Станислав Шушкевич умер в возрасте 87 лет. В конце апреля он попал в реанимацию. Месяцем ранее он заразился омикрон-штаммом коронавируса, несмотря на то, что его контакты были сведены к минимуму.

Станислав Шушкевич стал народным депутатом СССР и депутатом Верховного совета БССР в конце 1980-х — начале 1990-х. В 1990 году был избран первым заместителем Председателя Верховного Совета Белоруссии. После августовского путча в 1991 году занял должность Председателя Верховного Совета Белоруссии. Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений в 1991 году, констатировавших распад СССР.

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Екатерина Смирная
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