Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Умер первый глава независимой Белоруссии

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, подписавший Беловежские соглашения, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на супругу Шушкевича Ирину.

В конце апреля стало известно, что Шушкевич попал в реанимацию. Месяцем ранее он заразился омикрон-штаммом коронавируса несмотря на то, что его контакты с другими людьми были сведены к минимуму.

Станислав Шушкевич в конце 1980-х — начале 1990-х стал народным депутатом СССР и депутатом Верховного совета БССР. В 1990 году был избран первым заместителем Председателя Верховного Совета Белоруссии. После августовского путча в 1991 году занял должность Председателя Верховного Совета Белоруссии.

Материалы по теме:
«Мы поняли, что можем все изменить» Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
«Мы поняли, что можем все изменить»Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
8 декабря 2021
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря 2021

Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений в 1991 году, констатировавших распад СССР.

Политик не поддерживал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и в 2020 году призывал его подать в отставку, критикуя за «мерзопакостное правление».

Позже стало известно, что из новых учебников по истории Белоруссии исключили информацию о бывшем председателе Верховного Совета республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Комментарии отключены
Последние новости
Умер первый глава независимой Белоруссии
Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт нефти из России
Российский фондовый рынок открылся ростом
Речь Уилла Смита пропала из YouTube-канала премии «Оскар»
Знакомство в приложении обошлось москвичке в 700 тысяч рублей
Евросоюз предложил ввести санкции против руководивших операцией в Мариуполе
Россия сократила переработку нефти
Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем
Названы районы Москвы с сократившимся количеством жилья
Россиянам назвали самую правильную схему питания для стройности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.