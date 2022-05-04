Умер первый глава независимой Белоруссии

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, подписавший Беловежские соглашения, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на супругу Шушкевича Ирину.

В конце апреля стало известно, что Шушкевич попал в реанимацию. Месяцем ранее он заразился омикрон-штаммом коронавируса несмотря на то, что его контакты с другими людьми были сведены к минимуму.

Станислав Шушкевич в конце 1980-х — начале 1990-х стал народным депутатом СССР и депутатом Верховного совета БССР. В 1990 году был избран первым заместителем Председателя Верховного Совета Белоруссии. После августовского путча в 1991 году занял должность Председателя Верховного Совета Белоруссии.

Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений в 1991 году, констатировавших распад СССР.

Политик не поддерживал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и в 2020 году призывал его подать в отставку, критикуя за «мерзопакостное правление».

Позже стало известно, что из новых учебников по истории Белоруссии исключили информацию о бывшем председателе Верховного Совета республики.