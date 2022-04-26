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Шушкевич попал в реанимацию

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич попал в реанимацию

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич попал в реанимацию. Об этом сообщает Intex-press.

Жена 87-летнего Шушкевича Ирина рассказала, что месяц назад он заразился омикрон-штаммом коронавируса. Причем последние месяцы политик находился в своей квартире, и его контакты с другими людьми были сведены к минимуму.

По официальным данным, в Белоруссии с начала пандемии заразились коронавирусом более 978 тысяч человек. Умер 6931 пациент с COVID-19.

В стране не вводились жесткие карантинные ограничения. Президент Александр Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами. В январе 2021 года он посоветовал людям, подхватившим коронавирус, «не париться».

«Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми», — добавил Лукашенко.

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София Сарджвеладзе
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