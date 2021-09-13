Шушкевича исключили из учебника по истории Белоруссии за критику Лукашенко

В новом учебнике по истории Белоруссии исключили информацию о бывшем председателе Верховного Совета республики Станиславе Шушкевиче, который в 1991 году подписал Беловежские соглашения и позже стал первым руководителем независимой Белоруссии. О причинах рассказал сам Шушкевич в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По его словам, решение действующих властей не вызывает удивления в свете событий августа 2020 года после очередной победы на выборах Александра Лукашенко.

«Образованность нашего лидера [Лукашенко] такая, что ему важно, чтобы все считали, что он говорит только правду. Ему служат. Нашим государством управляют силовики», — подчеркнул Шушкевич.

Политический деятель добавил, что белорусский лидер целенаправленно уничтожает информацию обо всех оппозиционно настроенных гражданах, так как не терпит критики и стремится всячески сохранить за собой место президента. Шушкевич отметил, что вычеркивание его имени из книги его нисколько не задело.

Кроме того, из учебных пособий было исключено имя писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, которая после начала массовых протестов в 2020 году вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции.

В прошлом году Шушкевич призывал Лукашенко подать в отставку. Он раскритиковал президента Белоруссии за «мерзопакостное правление» и заявил, что положение дел в стране сейчас хуже, чем было при Советском Союзе. По его мнению, к этому привели захват власти в республике «кагэбэшной олигарховской хунтой» и поддержка нынешнего белорусского руководства со стороны России.