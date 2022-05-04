В США убили знаменитого петуха

В США похитили и убили известного петуха Карла, жившего в тату-салоне

Петуха Карла, знаменитость города Оушен-Спрингс в штате Миссисипи (США), убила бывшая сотрудница исправительной колонии для несовершеннолетних. Об этом сообщает The Washington Post.

Художник и владелец тату-салона Стебли рассказал, что Карл каждый день «просыпался, гулял по городу и разживался рогаликом в булочной». По словам мужчины, птица следовала своим проторенным маршрутом. Хотя Карл официально жил в тату-салоне, он также посещал кофейни и магазины пончиков и всегда ходил на утренние занятия в местный фитнес-центр. Люди часто приходили посмотреть на ставшего к тому времени очень известным Карла и сфотографировать его. Петух стал знаковой фигурой в Оушен-Спринг — городе с населением около 18 тысяч человек.

На прошлой неделе Карл пропал. Только несколько дней спустя удалось выяснить, что произошло. По данным полиции, женщина, работавшая сотрудником исправительной колонии для несовершеннолетних, похитила Карла, убила его и выбросила в соседнем городе. Известно, что ранее 35-летняя Кендра Шаффер привлекалась к ответственности за жестокое обращение с животными. Сразу после этого ее уволили.

«Карл был гораздо больше, чем просто петух», — сказала художница Кали Роб. Стебли же поделился, что несколько человек предлагали ему своих петухов, но он отказался, заявив, что заменить Карла невозможно. Жители города даже установили импровизированные мемориалы в честь птицы и сделали поделки.

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