Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

В США убили знаменитого петуха

В США похитили и убили известного петуха Карла, жившего в тату-салоне

Фото: Matt Stebly / The Washington Post

Петуха Карла, знаменитость города Оушен-Спрингс в штате Миссисипи (США), убила бывшая сотрудница исправительной колонии для несовершеннолетних. Об этом сообщает The Washington Post.

Художник и владелец тату-салона Стебли рассказал, что Карл каждый день «просыпался, гулял по городу и разживался рогаликом в булочной». По словам мужчины, птица следовала своим проторенным маршрутом. Хотя Карл официально жил в тату-салоне, он также посещал кофейни и магазины пончиков и всегда ходил на утренние занятия в местный фитнес-центр. Люди часто приходили посмотреть на ставшего к тому времени очень известным Карла и сфотографировать его. Петух стал знаковой фигурой в Оушен-Спринг — городе с населением около 18 тысяч человек.

На прошлой неделе Карл пропал. Только несколько дней спустя удалось выяснить, что произошло. По данным полиции, женщина, работавшая сотрудником исправительной колонии для несовершеннолетних, похитила Карла, убила его и выбросила в соседнем городе. Известно, что ранее 35-летняя Кендра Шаффер привлекалась к ответственности за жестокое обращение с животными. Сразу после этого ее уволили.

Материалы по теме:
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021

«Карл был гораздо больше, чем просто петух», — сказала художница Кали Роб. Стебли же поделился, что несколько человек предлагали ему своих петухов, но он отказался, заявив, что заменить Карла невозможно. Жители города даже установили импровизированные мемориалы в честь птицы и сделали поделки.

Ранее стало известно, что в Греции пригрозили тюрьмой и крупным штрафом мужчине, который во время обеда в ресторане сбросил в море бездомного кота. Мужчине грозят тюремное заключение на срок до десяти лет и штраф величиной до 50 тысяч евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
Литва трудоустроила каждого третьего украинского беженца
Группа туристов из Ирака пропала в Москве
Умер генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин
Путин изменил порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами
«Газпром» сообщил о росте числа заявок Европы на поставку газа из России
Чехия назвала условие для поддержки введения эмбарго на импорт нефти из России
Немецкая компания избавится от части партнера «Газпрома»
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.