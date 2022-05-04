Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик объяснил майский снег в Москве

Синоптик Шувалов объяснил снег в Москве холодными воздушными массами из приполярной зоны

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Снег, который выпал в Москве в среду, 4 мая, появился из-за холодных воздушных масс из приполярной зоны. Так объяснил осадки руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает «Вечерняя Москва».

Синоптик подчеркнул, что для понимания природы появившегося снега нужно обратить внимание на облачность в столице.

«Утро 4 мая было достаточно безоблачным, а потом начала расти "кучевка": кучевые облака достаточно быстро образовались в холодном воздухе, их верхняя граница оказалась в области отрицательных температур. Далее капли в облаках оледенели. Затем эти льдинки, которые образовались на высоте 1000-1500 метров, полетели вниз и "обрадовали" москвичей майским снегом», — объяснил специалист.

В среду, 4 мая, в Москве и Подмосковье местами выпал снег, жители некоторых районов также рассказывали о граде. Такую погоду до этого спрогнозировала метеоролог Елена Волосюк — она рассказала, что в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и дожди, местами возможен мокрый снег.

О ненастной погоде в мае жителей центральной части России также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, минусовые температуры ожидаются даже в Ростовской области и Калмыкии — там температура воздуха опустится до одного-трех градусов мороза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.