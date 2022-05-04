Синоптик объяснил майский снег в Москве

Синоптик Шувалов объяснил снег в Москве холодными воздушными массами из приполярной зоны

Снег, который выпал в Москве в среду, 4 мая, появился из-за холодных воздушных масс из приполярной зоны. Так объяснил осадки руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает «Вечерняя Москва».

Синоптик подчеркнул, что для понимания природы появившегося снега нужно обратить внимание на облачность в столице.

«Утро 4 мая было достаточно безоблачным, а потом начала расти "кучевка": кучевые облака достаточно быстро образовались в холодном воздухе, их верхняя граница оказалась в области отрицательных температур. Далее капли в облаках оледенели. Затем эти льдинки, которые образовались на высоте 1000-1500 метров, полетели вниз и "обрадовали" москвичей майским снегом», — объяснил специалист.

В среду, 4 мая, в Москве и Подмосковье местами выпал снег, жители некоторых районов также рассказывали о граде. Такую погоду до этого спрогнозировала метеоролог Елена Волосюк — она рассказала, что в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и дожди, местами возможен мокрый снег.

О ненастной погоде в мае жителей центральной части России также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, минусовые температуры ожидаются даже в Ростовской области и Калмыкии — там температура воздуха опустится до одного-трех градусов мороза.