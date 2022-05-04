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Главный раввин России ответил на слова Лаврова о евреях-антисемитах

Раввин Лазар предложил главе МИД Лаврову извиниться за слова о евреях-антисемитах
Берл Лазар

Берл Лазар. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министру иностранных дел Сергею Лаврову было бы «неплохо» извиниться за слова об антисемитах среди евреев. С таким предложением выступил главный раввин России Берл Лазар, его ответ для JTA приводит РБК.

По словам Лазара, подобная реакция на слова министра помогла бы сгладить негативный эффект и инцидент был бы исчерпан. «Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — заявил Лазар.

Во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset глава российского МИД Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, хотя допустил, что может ошибаться. Также он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.

Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский отметил, что заявление Лаврова о предполагаемом еврейском происхождении Гитлера не имеет научных обоснований.

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Валерий Розенберг
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