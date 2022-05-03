Историк оценил предположение Лаврова о еврейском происхождении Гитлера

Историк Залесский назвал еврейское происхождение Гитлера недоказанным

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о предполагаемом еврейском происхождении Адольфа Гитлера не имеет серьезных научных обоснований. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. Он также рассказал о вынужденном сотрудничестве евреев с нацистами.

Репрессии евреев

Во время Холокоста у нацистов отсутствовала массовая поддержка со стороны евреев. Практически во всех случаях фашисты не оставляли им выбора, утверждает историк.

«Факты, естественно, были. Причем в значительной части случаев это были факты вынужденного сотрудничества. Условно говоря, руководители тех же самых юденратов (административный орган еврейского самоуправления — прим. «Ленты.ру») в еврейских гетто выполняли поручения нацистских оккупационных властей. Что касается отдельных случаев сотрудничества, они, естественно, были. Правил без исключения никогда не бывает. Но массово ни о какой поддержке нацистского режима евреями говорить не приходится», — сказал Константин Залесский.

Учитывая, что нацистский режим в Германии имел ярко выраженный антисемитский характер, то люди, имеющие еврейскую кровь, должны были быть подвергнуты репрессиям по факту своего существования. Именно поэтому говорить о каком-то тесном сотрудничестве между еврейскими и нацистскими организациями не приходится, потому что евреи были объектом уничтожения Константин Залесский историк

При этом после того, как главы юденратов выполняли отведенные им функции и становились не нужны, от них избавлялись.

«В большинстве случаев они [евреи, которых нацисты ставили главами гетто] разделяли судьбу народа, своих подчиненных. В том и была суть нацистского режима, что еврей был виноват по факту своего существования, независимо от того, занимал ли он какой-нибудь пост или нет. Им всем была уготована смерть. Когда ликвидировали гетто, то подразделения еврейской службы порядка и руководители юденратов в газовые камеры хоть и не в первых рядах, но попадали все равно», — объяснил он.

Гитлер — еврей?

Во время интервью итальянской телекомпании Mediaset глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского.

«Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят», — сказал дипломат. Историк Константин Залесский назвал такое утверждение ошибочным.

О Гитлере не то что доказательств, но и хоть немного обоснованных предположений, что у него была еврейская кровь, нет. История стоит на той точке зрения, что этого не было Константин Залесский историк

«Идею о наличии у Гитлера еврейской крови активно муссируют, но не серьезные историки, а чаще всего в журналистских кругах еще с 1930-х годов. В 30-х годах это муссировали его политические противники, потому что найти еврейские корни у человека, занимающего ярко выраженные антисемитские позиции, дорогого стоило. Этими спекуляциями занимались и до Второй мировой войны, и после вбрасывались такие версии в информационное пространство. Одна из таких странных идей, которую приводят как чуть ли не как стопроцентный факт, это то, что кто-то где-то на одном из еврейских кладбищ нашел надгробие, где была написана фамилия "Гютер" — напоминала фамилию "Гитлер". Это ничего не значит, потому что в Германии человек с одной и той же фамилией мог быть как евреем, так и немцем», — рассказал он.

По словам Константина Залесского, такие версии являются спекуляциями. Распространять версии о еврейском происхождении Гитлера любят сторонники теории заговора.

Такие фейки были всегда, как всегда будут искать Гитлера, скрывшегося в Антарктиде, в Латинской Америке или где-нибудь еще Константин Залесский историк

Дипломатическая дискуссия

Интервью Сергея Лаврова вызвало широкий общественный резонанс. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ложью заявление российского дипломата. Он отметил, что слова российского министра не соответствуют действительности, и счел, что их цель — «обвинить самих евреев в ужасных исторических преступлениях».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений от Москвы. Он назвал высказывание российского коллеги скандальным. По словам Лапида, Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста.

В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на слова израильского дипломата обвинили Тель-Авив поддержке «неонацистского режима» в Киеве. Российский МИД назвал заявление Лапида «антиисторическим».

Посла России в Израиле вызвали в МИД страны за разъяснениями.

Владимир Зеленский также отреагировал на слова Лаврова. Украинский лидер заявил, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».

