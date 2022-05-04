Польские танки для Украины лишились оборудования

«Российская газета»: с переданных Украине танков T-72M1R сняли секретное оборудование

Польша передала Украине партию танков Т-72, также украинские военные получили модернизированные T-72M1R. Перед отправкой танки лишили оборудования, которое считается секретным, сообщает «Российская газета».

Модернизированные танки отличаются от базовой версии Т-72 отсутствием инфракрасного прожектора и наличием специальных ниш за башней. T-72M1R получил тепловизор, новые системы связи и навигации, а также оптические приборы.

Отмечается, что часть оборудования модернизированного танка сняли перед отправкой машин на Украину.

Т-72М1R представили на международной оборонной выставке MSPO-2021 в сентябре 2021 года. Танк получил двигатель В-46-6 с цифровой системой запуска, новые приборы наблюдения и тепловизионную камеру третьего поколения KLW-1 Asteria.

Ранее в публикации «Российской газеты» оценили танки Т-72М1, которые Польша направила Украине. В арсенал Т-72М1 входят устаревшие боеприпасы.

В апреле в ходе специальной военной операции в Донбассе применили танк Т-90М с покрытием, которое снижает заметность.