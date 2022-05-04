Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские корабли отработали уничтожение подлодки

Корабли ТОФ отработали уничтожение подлодки условного противника на учениях

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали уничтожение подводной лодки условного противника на учениях в заливе Петра Великого. Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» применили противолодочное вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Личный состав фрегата и корвета на первой стадии учения отработали экстренное приготовление к бою и походу и выход в море в район поиска субмарины "неприятеля". В ходе поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Боевые расчеты кораблей ТОФ уничтожили обнаруженную подлодку условного противника. Экипажи выполнили алгоритм действий по применению торпедного вооружения и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Отмечается, что действия условного противника имитировала одна из подводных лодок ТОФ. После завершения учения корабли вернулись в пункт базирования.

Фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155М ввели в строй в 1985 году. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию. «Маршал Шапошников» несет ракеты «Калибр» и «Уран». Также в арсенал фрегата входит РБУ-6000, торпедный аппарат и артиллерийские установки.

В декабре 2021 года фрегат «Маршал Шапошников» провел успешный пуск ракеты противолодочного комплекса «Ответ» в Японском море.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.