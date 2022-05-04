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Семья бывшего полицейского избила зоозащитницу в Хабаровском крае

Супруги с дочерью избили владелицу приюта для собак в Хабаровском крае

Фото: Tiểu Linh / Pexels

В Хабаровском крае супруги и их дочь избили владелицу приюта для собак; предварительно причиной стал затянувшийся конфликт, заявление в полицию написали обе стороны. Об этом в среду, 4 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, конфликт попал на камеру видеонаблюдения: на кадрах видно, как три человека на проселочной дороге возле шлагбаума избивают женщину. Все происходило на территории садоводческого некоммерческого товарищества в селе Ильинка, на этой же территории располагается и частный мини-приют для животных. Агрессоры пытались сломать зоозащитнице пальцы, ее избили до обморочного состояния.

По одной из версий, поводом нападения стали три щенка, облаявшие автомобиль, в котором находились две женщины. После этого они вместе с главой семьи, который раньше был полицейским, устроили расправу над хозяйкой приюта.

Старший инспектор по особым поручениям управления МВД по Хабаровскому краю Олеся Циклаури описала предпосылки для возникновения конфликтов в указанном поселке: собаки часто гуляют по территории и мешают пользоваться шлагбаумом. Также она отметила, что выясняется, работал ли ранее в органах глава семьи. Но уже точно установлено, что действующим сотрудником он не является. Полиция сейчас рассматривает два встречных заявления от сторон конфликта; к изучению произошедшего подключилась и региональная прокуратура.

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Леонид Микуляк
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