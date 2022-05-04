Найден зуб крупнейшей хищной морской рептилии

Journal of Vertebrate Paleontology: найдены ископаемые крупнейшего ихтиозавра

Группа международных палеонтологов, в том числе из Боннского университета в Германии, нашла зуб и еще несколько окаменелых останков крупнейших хищных морских рептилий — ихтиозавров. Результаты исследования описаны в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Всего в швейцарской части Альп обнаружили в период с 1976 по 1990 годы несколько наборов артефактов, среди которых остатки зубов и позвонков трех ранее неизвестных вымерших видов древних морских животных. Современное изучение ископаемых находок показало, что им около 210-200 миллионов лет. Эти рептилии были похожи по форме на современных китов, однако имели более удлиненные тела и прямые хвостовые плавники.

В марте специалисты из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук заявили о находке хорошо сохранившихся останков древней совы, которая жила более шести миллионов лет назад в Китае.