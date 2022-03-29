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Обнаружены останки древнейшей совы

Китайские исследователи обнаружили останки совы, жившей шесть миллионов лет назад

Изображение: IVPP

Команда исследователей из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук обнаружила хорошо сохранившиеся останки древней совы, которая жила более шести миллионов лет назад в Китае. Результаты работы описаны в журнале PNAS.

Находку обнаружили в породах, которые сформировались в эпоху позднего миоцена, на высоте более 2100 метров в бассейне Линься китайской провинции Ганьсу, на краю Тибетского плато. Палеонтологам удалось найти целый скелет птицы, вид которой назвали Miosurnia diurna, от черепа до ног и хвостовой части, а также подъязычную кость, сухожилия крыльев и даже остатки последнего ужина совы. Проведенный анализ окаменелых глазных костей выявил, что сова была активна днем, а не ночью, как ее потомки.

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Елена Апазиди
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